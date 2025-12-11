Rail Market edizione Christmas al DumBO

Il 13 e 14 dicembre un’esperienza unica al Rail Market di DumBO! Più che un market, una community con espositori da tutta Italia, musica live, Area Game e un salotto pedagogico. E c'è anche la divertentissima Tombola in Drag con Maxima Jones (Domenica) e l’area food con sapori dal mondo (anche. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

