Raid contro il Pd fascisti? No avevamo bevuto troppo | spunta una lettera anonima

Un episodio di vandalismo contro il circolo del Pd a Chiavari ha suscitato polemiche e dubbi. Tuttavia, una lettera anonima inviata al Secolo XIX sembra escludere una matrice fascista, affermando che i responsabili avevano bevuto troppo e non condividono ideologie filofasciste. La vicenda solleva interrogativi sulle motivazioni e le responsabilità dell'accaduto.

"Avevamo bevuto troppo e abbiamo causato questi danni, non siamo in alcun modo coinvolti in organizzazioni filofasciste e non la pensiamo in quel modo": lo si legge in una lettera anonima recapitata al Secolo XIX che esclude la matrice fascista nel raid di qualche giorno fa contro il circolo del Pd a Chiavari. A firmarla sono stati i "Ragazzi del misfatto". "Non ci interessa la politica, il nostro è stato solo un gesto insensato e privo di ragionamento, dettato da un consumo eccessivo di alcolici”, recita la missiva. Quest'ultima è stata lanciata da una persona con il volto coperto nell’androne del palazzo del quotidiano di Chiavari, vicino a Genova. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Raid contro il Pd, "fascisti? No, avevamo bevuto troppo": spunta una lettera anonima

Chiavari, raid contro sede Pd, confessano gli autori: "Non siamo fascisti, eravamo solo ubriachi" - Lettera anonima recapitata a 'Il Secolo XIX' esclude la matrice 'nera': "Non ci interessa la politica, avevamo bevuto troppo, gesto insensato" ... Segnala telenord.it

Raid contro il circolo del Pd a Chiavari, si smonta la pista fascista, ‘eravamo solo ubriachi, scusateci’ (R. Bobbio) - Lo hanno fatto sapere con una lettera scritta col pennarello, lanciata da un giovane con un cappuccio calato sulla testa nell’androne del palazzo dove a Ch ... Secondo farodiroma.it

Dopo il sindacalista che si è inventato l’aggressione fascista, dopo il raid dei maranza in una scuola trasformato in “atto di squadrismo”, un’altra vicenda assai significativa sempre dalla Liguria Vai su X

Autori ed editori pretendono la censura di Passaggio al Bosco a "Più libri più liberi". Il sindacalista Fiom fomenta lo scontro contro le forze dell’ordine. Le parole della Albanese sul raid alla Stampa. Ecco i peggiori della settimana #IlGiornale #IlPodio - facebook.com Vai su Facebook