RAI3 La Biblioteca dei Sentimenti venerdì 12 dicembre alle 15 | 15

Venerdì 12 dicembre alle 15:15, RAI3 presenta “La Biblioteca dei Sentimenti”, un programma condotto da Maria Latella. Ospiti di questa puntata sono Mario Andreose, Sonia Bruganelli, Donato Carrisi e Paride Vitale, che si confronteranno su temi legati alle emozioni e ai sentimenti, offrendo approfondimenti e riflessioni su come questi influenzano la nostra vita quotidiana.

