Rai1 Pietro di Benigni | share al 24,4%

10.30 "Pietro. Un Uomo nel Vento",il monologo del premio Oscar Roberto Benigni dai Giardini Vaticani, trasmesso su Rai1, ha sfiorato i 4 milioni di telespettatori, pari al 24,4% di share. Il monologo, di quasi due ore, dedicato alla vita del primo apostolo e padre della Chiesa, è stato trasmesso ieri in prima serata dalle 21.52 alle 23.51 I telespettatori sono stati per la precisione 3 milioni 968mila. L'evento ha segnato punte di ascolto di oltre 4 milioni e 900 mila spettatori e superiori al 27% di share. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it