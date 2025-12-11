Rai al bivio la decisione sul programma di Stefano De Martino | cosa succede
Rai si trova di fronte a una scelta cruciale riguardo al futuro del programma di Stefano De Martino, il conduttore che da anni cattura l’attenzione del pubblico. La decisione, ancora in sospeso, potrebbe segnare un nuovo capitolo nella carriera di De Martino e influenzare la programmazione della rete. Ecco cosa c’è da sapere sui possibili sviluppi.
News Tv. Il cammino di Stefano De Martino in Rai continua a riservare colpi di scena degni di un talent show. L’ enfant prodige della TV pubblica si prepara per un’altra stagione al timone di uno dei suoi format di maggior successo. Fino a poco tempo fa, si parlava di un inatteso addio o, al contrario, di una clamorosa promozione che avrebbe potuto rivoluzionare la sua carriera. Il conduttore sembrava destinato a un “grande salto”, ma un dietrofront dell’ultima ora ha rimesso in discussione tutto. Quale sarà il suo futuro nel 2026? Le trattative sono in fermento. Leggi anche: Tatiana si racconta a “Chi l’ha visto?”: cosa è successo con Dragos in quei 10 giorni Il bivio del conduttore. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Il Presidente di Airgest: “Non nascondo che è stata una decisione difficile, quasi un bivio dell’anima. Ma credo che, in questo momento, serva coerenza, continuare a lavorare per la crescita del nostro territorio" ? - facebook.com Vai su Facebook
Stefano De Martino, due ipotesi su Stasera tutto è possibile: Rai al bivio - Stasera tutto è possibile ad un passo dallo sbarco su Rai1? Riporta msn.com
De Martino, sfuma il trasloco di Stasera tutto è possibile su Rai 1: il retroscena - De Martino a gennaio 2026 tornerà sulla seconda rete alla guida del programma che l'ha consacrato. Come scrive libero.it