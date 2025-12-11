Rai 2 in arrivo un nuovo talk con Brachino o Borselli

Rai 2 si prepara a lanciare un nuovo talk show dedicato alla politica, con possibili conduzioni affidate a Claudio Brachino o Hoara Borselli. La rete sembra puntare su questo formato per rafforzare la propria offerta di approfondimento, ampliando così la propria presenza nel panorama dei programmi di informazione e dibattito.

Claudio Brachino o Hoara Borselli sono stati adocchiati per condurre un talk su Rai 2: anche il secondo canale punta sulla politica?. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

