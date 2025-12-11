Ragazzo violentato dall'amico alla Magliana indagini in corso | accertamenti sul video dello stupro

Un ragazzo di 20 anni è stato vittima di violenza sessuale alla Magliana. Le indagini, ancora in corso, hanno portato all'identificazione del presunto aggressore e di chi avrebbe filmato l'episodio. Sono in atto accertamenti per chiarire i dettagli dell'incidente e raccogliere elementi utili alle indagini.

