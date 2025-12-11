Ragazze dell’Est fatte prostituire Condannate le due ‘boss’ del racket Quattro anni per lo sfruttamento

Due donne sono state condannate a quattro anni per aver guidato un’organizzazione criminale dedita allo sfruttamento e alla prostituzione di ragazze dell’Est Europa nella nostra città. La sentenza di primo grado riconosce la loro responsabilità nel traffico di esseri umani e nello sfruttamento delle vittime, evidenziando un grave fenomeno di criminalità organizzata.

Due donne, all’esito della sentenza di primo grado, sono state riconosciute responsabili di aver capeggiato un’ associazione a delinquere che sfruttava ragazze dell’Est Europa facendole prostituire nella nostra città. Il presunto sodalizio era emerso nell’ambito dell’operazione ‘Telepass’ condotta dai carabinieri di Castelnovo Monti: tra il gennaio e il febbraio 2017, le giovani agganciavano i clienti sulle strade di Pieve e li ricevevano negli appartamenti sia in questo quartiere sia al Foscato. Parte degli imputati è stata giudicata in udienza preliminare: nel luglio 2021 in primo grado scattarono tre condanne sino a 4 anni in abbreviato e due patteggiamenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it