Ragazza violentata fuori dalla metro flash mob e corteo a Roma | Strade buie invito alla violenza – Video

A Roma, centinaia di persone si sono riunite in un flashmob e corteo per denunciare la crescente preoccupazione per la sicurezza nelle strade della città. L’evento, organizzato da diverse associazioni, è stato in risposta alla violenza sessuale subito da una giovane fuori dalla metro Jonio, evidenziando il bisogno di affrontare il problema della violenza di genere e della sicurezza urbana.

Centinaia di persone, ieri sera, hanno preso parte al flashmob organizzato a Roma dalle associazioni di quartiere, centro antiviolenza Donna Lisa, Astra e Non una di meno dopo la violenza sessuale subita da una 23enne all'uscita della metro Jonio. "Siamo qui per solidarietà alla donna, per ribadire la nostra presenza sui territori e sottolineare che non accettiamo sciacallaggi su vicende terribili come questa – ha affermato Daniela Volpe del centro Donna Lisa – Chi stupra è maschio, che sia bianco o nero, è figlio delle cultura patriarcale. Le strade sicure le fanno le donne che le attraversano".

