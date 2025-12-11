ragazza violentata a roma isolata una traccia biologica

Un’indagine a Roma si concentra sull’ispezione di una traccia biologica trovata sul corpo di una ragazza di 23 anni, vittima di una presunta violenza poco fuori dalla fermata della metro Jonio. La testimonianza della giovane ha avviato le indagini, che mirano a chiarire i dettagli dell’accaduto e a identificare i responsabili.

Una traccia biologica isolata sul corpo della 23enne. Su questo si sofferma l'indagine partita dalla denuncia della ragazza che ha raccontato di essere stata violentata a Roma da tre uomini poco fuori la fermata della metro Jonio. Il Dna è nelle mani dei carabinieri della Scientifica. "Aspettiamo i risultati dei tamponi", fanno sapere gli inquirenti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it