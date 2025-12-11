Raffica di furti in Brianza e adesso arrivano anche i finti preti e volontari

In Brianza si registra una crescente ondata di furti nelle abitazioni, accompagnata da truffatori che si spacciano per sacerdoti o volontari. Questi malintenzionati approfittano della fiducia delle vittime per sottrarre soldi e oggetti di valore, creando preoccupazione e allarmismo nella comunità locale.

In Brianza è razzia di furti nelle abitazioni. Ma anche di truffatori (che si spacciano per sacerdoti o volontari di qualche Croce) che fanno razzia di soldi e preziosi.L'allarme sui social A lanciare l’allarme sui social è il gruppo “Sicurezza a Muggiò Controllo del Vicinato” che con un lungo. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

