Raffica di colpi fuori dal carcere S’indaga sulla batteria di petardi

Nella serata di ieri, decine di petardi sono stati esplosi davanti al carcere di Lecco, più precisamente all’ingresso di Pescarenico. L’episodio ha destato preoccupazione tra i residenti e le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per identificare i responsabili di questa raffica di esplosioni.

Decine di colpi esplosi fuori dal carcere di Lecco. L’altra sera intorno alle 21 di fronte all’ingresso della casa circondariale di Pescarenico è stata esplosa una raffica di colpi. Inizialmente si è temuto si trattasse di colpi esplosi da un’arma da fuoco, tipo una pistola, piuttosto che una mitraglietta, dato appunto le decine di esplosioni in serie nel giro di una manciata di minuti. Dai successivi accertamenti si è poi scoperto invece che a provocare le esplosioni non sono stati spari di un’arma da fuoco, ma di una batteria di fuochi artificiali, tipo quelle per sparare razzetti, girandole o fontane luminose colorate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Raffica di colpi fuori dal carcere. S’indaga sulla batteria di petardi

