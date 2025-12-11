Radio popolare compie cinquant' anni | il programma della festa

Dal 12 al 14 dicembre, Radio Popolare celebra i suoi cinquant'anni con un ricco programma di eventi e iniziative. Un'occasione per rivivere la storia della radio, ascoltare ospiti speciali e condividere momenti di confronto con il pubblico. Un traguardo importante che testimonia il ruolo di Radio Popolare nel panorama mediatico italiano.

Dal 12 al 14 dicembre prenderanno ufficialmente il via le celebrazioni per i 50 anni di Radio Popolare. Le iniziative sono state presentate nella mattinata di giovedì 11 dicembre alla Fabbrica del vapore, che dal 14 dicembre al 25 gennaio ospiterà una mostra dedicata al mezzo secolo di storia. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Il Fatto Quotidiano. . Trump, Putin, Netanyahu e gli altri. Ma Dio è davvero con loro? Con Fabrizio d'Esposito (Il Fatto Quotidiano) Roberto Festa (Radio popolare) presenta Mario Portanova (MillenniuM) - facebook.com Vai su Facebook

Radio Popolare compie 50 anni, tre giorni di festa con maratona in onda e una mostra - Una maratona radiofonica con le voci di ieri e di oggi, una staffetta di ascoltatori da tutto il mondo e una mostra fotografica alla Fabbrica del Vapore di Milano con gli sca ... Riporta msn.com

Radio Popolare festeggia 50 anni con tre giorni di celebrazioni - (askanews) – Dal 12 al 14 dicembre Radio Popolare celebra i suoi cinquant’anni con tre giorni di iniziative che segnano l’avvio ufficiale del cinquantenario, un traguardo che coinvolge ... Secondo askanews.it