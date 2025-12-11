Raddoppio fronte comuni dei sindaci per dismettere il vecchio tracciato ma resta il rebus interconnessione
I sindaci della riviera jonica concordano sulla necessità di dismettere il vecchio tracciato Giampilieri-Fiumefreddo una volta completata la linea a doppio binario in costruzione. Tuttavia, rimane aperto il problema dell'interconnessione tra la nuova linea e il resto del sistema ferroviario, creando un rebus ancora da risolvere per garantire un collegamento efficiente e sostenibile.
Su una cosa i sindaci della riviera jonica sono tutti d'accordo: il vecchio tracciato Giampilieri-Fiumefreddo va dismesso una volta aperta la linea a doppio binario attualmente in fase di costruzione. Una volontà, espressa due settimane fa durante l'assemblea tenutasi a Scaletta Zanclea, e messa.
