Raccordo Terni-Orte demolizione del viadotto Paranza | evacuazione orari e percorsi alternativi

È in corso la demolizione del viadotto Paranza sul raccordo Terni-Orte, nell’ambito dei lavori di ricostruzione dei viadotti della statale 675 Umbro-Laziale a Orte. L'intervento prevede evacuazioni, modifiche agli orari e percorsi alternativi per garantire la sicurezza durante le operazioni di smantellamento.

Una nuova demolizione sulla raccordo Terni-Orte, nell'ambito del cantiere di ricostruzione dei viadotti della statale 675 Umbro-Laziale che ricadono nel territorio di Orte. Domani, venerdì 12 dicembre, alle 10 e in qualunque condizione meteo, sarà infatti eseguito il brillamento della corsia. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

