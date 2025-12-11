Racconti per assecondare la malinconia guida Amazon

Raffaele Cars conquista il podio con una raccolta che racconta le emozioni del presente Racconti per assecondare la malinconia, il nuovo libro di Raffaele Cars pubblicato da Homo Scrivens, ha raggiunto il primo posto su Amazon nelle classifiche dedicate ai racconti sociali per lettori giovani, imponendosi come una delle uscite più rilevanti dell’ultima stagione editoriale. Il volume, composto da cinque storie brevi, esplora le molte forme della malinconia contemporanea: quella che nasce dalle vite digitali, dai silenzi nelle chat, dai ricordi custoditi in un post e dalle connessioni che sembrano avvicinare ma spesso generano distanza. 🔗 Leggi su Parlami.eu

