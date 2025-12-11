Raccolta differenziata Messina al sesto posto della classifica Ispra
Il nuovo Rapporto Rifiuti Urbani 2025 di Ispra evidenzia la posizione di Messina nella gestione dei rifiuti. La città si distingue, collocandosi al sesto posto in Italia tra i comuni con oltre 200.000 abitanti, grazie alle sue politiche di raccolta differenziata. Questa classifica riflette gli sforzi e i risultati raggiunti nel settore ambientale messinese.
Il nuovo Rapporto Rifiuti Urbani 2025 presentato oggi a Roma da Ispra – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – colloca Messina al 6° posto a livello nazionale tra i comuni italiani con oltre 200.000 abitanti per percentuale di raccolta differenziata. Un risultato che. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
