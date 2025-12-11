Quota vincente Champions | come cambia quella dell’Inter dopo il Liverpool
Dopo la sconfitta contro il Liverpool, l'Inter si prepara a risalire la china nella corsa alla vittoria in Champions League. Le quote vincenti si aggiornano in vista delle prossime sfide, riflettendo le nuove prospettive e le possibilità di conquista del club nerazzurro nel torneo europeo.
Quota vincente Champions. Archiviare la delusione della sconfitta contro il Liverpool e ripartire con decisione: è questo il mantra che accompagna l’ Inter nel cammino europeo. La formazione di Chivu, esattamente come un anno fa, si ritrova a dover ribaltare pronostici che la collocano ancora in seconda fila rispetto ai colossi della competizione. Mesi fa i nerazzurri erano riusciti a sovvertire ogni previsione fino a raggiungere la finale. Ora, però, per i bookmaker la storia sembra ripetersi: l’ Inter non è tra le principali candidate alla vittoria finale. La squadra ha iniziato la League Phase con numeri esaltanti: quattro vittorie su quattro, undici gol segnati e appena uno incassato contro Ajax, Slavia Praga, Union Saint-Gilloise e Kairat. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
Superenalotto, numeri e combinazione vincente 4 dicembre 2025 (Adnkronos) - Nessun '6' né '5+1' al concorso Superenalotto - Superstar numero 193 di oggi, giovedì 4 dicembre 2025. Quattro punti '5' hanno ottenuto una quota unitaria di 42.840,39 euro. Il ja - facebook.com Vai su Facebook
#xfactor2025 #Rob- #PaolaIezzi si impennano in quota vittoria. #AchilleLauro #JakeLaFuria e #FrancescoGabbani ko... - Il podio e le previsioni della finale Vai su X
Quote e pronostici sulla vincente della Champions League 2016/17 - L'eliminazione della Roma per mano del Porto ha di fatto sancito la presenza di due sole squadre, in rappresentanza dell'Italia, per l'edizione 2016/17 della UEFA Champions League. Da it.blastingnews.com