Quota vincente Champions | come cambia quella dell’Inter dopo il Liverpool

Dopo la sconfitta contro il Liverpool, l'Inter si prepara a risalire la china nella corsa alla vittoria in Champions League. Le quote vincenti si aggiornano in vista delle prossime sfide, riflettendo le nuove prospettive e le possibilità di conquista del club nerazzurro nel torneo europeo.

Quota vincente Champions. Archiviare la delusione della sconfitta contro il Liverpool e ripartire con decisione: è questo il mantra che accompagna l’ Inter nel cammino europeo. La formazione di Chivu, esattamente come un anno fa, si ritrova a dover ribaltare pronostici che la collocano ancora in seconda fila rispetto ai colossi della competizione. Mesi fa i nerazzurri erano riusciti a sovvertire ogni previsione fino a raggiungere la finale. Ora, però, per i bookmaker la storia sembra ripetersi: l’ Inter non è tra le principali candidate alla vittoria finale. La squadra ha iniziato la League Phase con numeri esaltanti: quattro vittorie su quattro, undici gol segnati e appena uno incassato contro Ajax, Slavia Praga, Union Saint-Gilloise e Kairat. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it