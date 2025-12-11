Quindici nuovi carabinieri in servizio sul territorio | il benvenuto del prefetto

Quindici nuovi carabinieri sono entrati in servizio nel territorio lariano, rafforzando la presenza delle forze dell’ordine. Questa mattina, il prefetto di Como, Corrado Conforto Galli, ha accolto i militari presso la prefettura, sottolineando l’importanza di questa assunzione per la sicurezza e la tutela della comunità locale.

Nella mattinata di oggi il prefetto della provincia di Como, Corrado Conforto Galli, ha ricevuto in prefettura quindici dei venti nuovi militari dell’arma dei carabinieri destinati al territorio lariano.I giovani carabinieri erano accompagnati dal comandante provinciale dell’arma dei carabinieri. 🔗 Leggi su Quicomo.it

