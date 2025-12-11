Qui Senigallia Il Chieti smobilita Vigor occasione d’oro

Domani a Senigallia si svolgerà una sfida decisiva per la Vigor, che si presenta con l’obiettivo di cogliere un’occasione importante per consolidare la propria posizione. Il Chieti, invece, si prepara a smobilitare, aprendo spazi e opportunità che potrebbero risultare determinanti nel corso della partita.

Se c’è un sfida che la Vigor non può sottovalutare in alcun modo è proprio quella di domenica prossima. Il Chieti è in difficoltà: dalle complesse vicissitudini societarie ai risultati in campo. Oltre ad una corposa lista di giocatori che hanno fatto le valigie per approdare in altri lidi: Ceccarelli, Cascio, Grandis (arrivato proprio alla Vigor una settimana fa) ed ora Dardan Vuthaj. L’attaccante albanese era già fuori dalle rotazioni, l’addio è diventato ufficiale nella tarda serata di martedì quando il calciatore, attraverso i propri canali social, ha salutato i tifosi neroverdi. Poco dopo è arrivato anche l’annuncio del club a certificare la separazione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net