Qui Ancona Maspero già arruolato E’ un figlio d’arte

Firma sul contratto e primo allenamento in biancorosso, ieri, per il nuovo centrocampista dell' Ancona, Nicolò Maspero. Classe 2001, lombardo, ha cominciato la stagione con la divisa dell' Olbia per poi approdare a fine ottobre all'Heraclea, formazione di serie D che milita nel girone H. L'atteso annuncio è arrivato ieri mattina sulla pagina Facebook dei dorici: "L'Ancona comunica di aver ingaggiato il calciatore Nicolò Maspero. Nella passata stagione è stato protagonista con l'Olbia, squadra nella quale ha disputato 27 partite, realizzato 3 gol e servito altrettanti assist, confermandosi, così, uno dei profili più dinamici e propositivi della serie D.