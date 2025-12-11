Quentin Folliot squalificato 20 anni dall'Itia | Perno centrale di una rete criminale di scommesse

Quentin Folliot, tennista francese di 26 anni, è stato squalificato dall'Itia per 20 anni, fino al 2044, accusato di essere un elemento chiave in una rete criminale di scommesse. La decisione arriva dopo un precedente fermo nel maggio 2024, evidenziando la gravità delle accuse a suo carico.

il 26enne tennista francese Quentin Folliot, già fermato nel maggio 2024 ha ricevuto una maxi squalifica dall'Itia, di 20 anni con fine della pena nel 2044. Nel corso delle indagini è stato identificato come "figura centrale" con capi d'accusa pesantissimi: dalla corruzione di altri giocatori, all'inquinamento delle prove e resistenza alle indagini. 🔗 Leggi su Fanpage.it