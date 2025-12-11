Quello del centro commerciale di Rubano è un dicembre tra gusto magia e beneficenza

Padovaoggi.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel centro commerciale di Rubano, dicembre si trasforma in un mese ricco di eventi tra gusto, magia e beneficenza. Situato alle porte di Padova, questo periodo dell’Avvento invita a vivere momenti di condivisione tra famiglie, bambini e comunità locali, rendendo la spesa quotidiana un’occasione speciale di unione e solidarietà.

Alle porte di Padova il periodo dell’Avvento non è soltanto una corsa ai regali, ma un’occasione per trasformare la spesa quotidiana in un momento condiviso tra famiglie, bambini e realtà del territorio.Tra luci, allestimenti e iniziative speciali, il centro commerciale diventa così un punto di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

Rubano portafogli e si precipitano a prelevare al bancomat: due donne arrestate al centro commerciale di Arese - Arese (Milano), 18 novembre 2025 – Agendo con destrezza hanno rubato dalla borsa di una 46enne il portafogli contenente documenti, denaro in contante e la carta bancomat. Secondo ilgiorno.it

centro commerciale rubano 232Furto al supermercato: tenta di rubare dei superalcolici e il commesso lo scopre. Bloccato in fuga nel centro commerciale - Ha cercato di rubare cinque bottiglie di superalcolici dal supermercato del centro commerciale Le Brentelle, venendo però bloccato e arrestato. Si legge su msn.com