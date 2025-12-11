Quella cagata del Var va abolita | i tifosi tornino a esultare e gli arbitri a sbagliare

Il Var, ormai, diventa motivo di frustrazione e polemiche nel calcio, ostacolando l’emozione autentica delle partite e il ruolo degli arbitri. Questa analisi propone di abolirlo, restituendo spontaneità e gioia a tifosi e fischietti.

Non vi do certo uno scoop se vi confesso che questo articolo mi è stato commissionato da un direttore interista e agile tedoforo di cui non farò il nome, ma non avevo certamente bisogno del rigore fischiato al Liverpool contro l’Inter martedì sera per ribadire quello che scrivo su queste pagine da anni: il Var è una cagata pazzesca. Sia chiaro: ho alzato innumerevoli pinte (e oggi stapperò ancora bionda al mio pub del cuore) per la vittoria dei Reds e la prova di forza e di culo di Slot, tornato a vincere dopo avere escluso Salah dalla lista dei convocati. Ma ammetto – proprio come l’allenatore del Liverpool – che un rigore così di solito non si fischia. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it