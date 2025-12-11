Quel fuoco di 400 mila anni fa che riscrive la storia dell’uomo la rivoluzionaria scoperta a nord di Londra

Una scoperta rivoluzionaria a nord di Londra svela che i nostri antenati avevano il controllo del fuoco già 400 mila anni fa, riscrivendo così le teorie sulla storia dell’uomo. Questa scoperta apre nuove prospettive sulla capacità e sulle abitudini dei primi esseri umani, modificando la nostra comprensione delle loro competenze e del loro sviluppo evolutivo.

Roma, 11 dicembre 2025 – I nostri antenati ‘giocavano’ col fuoco molto prima di quanto avevamo immaginato, almeno fino ad oggi. O piuttosto dovremmo dire che erano in grado di accendere roghi controllati per scaldarsi o cuocere cibo molto tempo prima di quanto stimato. Cosa sappiamo. Scoperto un focolare di 400 mila anni fa. Nel cuore del Suffolk, a Barnham (non lontano da Cambridge) un antico deposito di sedimenti ha restituito ciò che gli archeologi definiscono una delle scoperte più sconvolgenti degli ultimi decenni: i resti di un focolare vecchio 400 mila anni. Un ritrovamento che anticipa di centinaia di migliaia di anni la data finora accettata per la produzione intenzionale del fuoco da parte delle prime popolazioni europee. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Quel fuoco di 400 mila anni fa che riscrive la storia dell’uomo, la rivoluzionaria scoperta a nord di Londra

