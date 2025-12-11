Quattro strade da mettere in sicurezza aggiudicata la gara da 825 mila euro

Sono stati aggiudicati i lavori di manutenzione straordinaria per quattro strade provinciali, con un investimento di 825 mila euro. L’intervento, promosso dal Libero consorzio comunale di Agrigento, mira a rimuovere situazioni di pericolo e migliorare la sicurezza delle arterie provinciali 16 Grotte-Firrio-Cantarella.

