Quattro ore in bus per curare il cancro al seno 20mila firme per la petizione
Una petizione con quasi 20.000 firme chiede interventi urgenti dai rappresentanti regionali per evitare la chiusura di un presidio sanitario oncologico, costringendo i pazienti a lunghe trasferte di oltre quattro ore in bus per curare il cancro al seno. La richiesta evidenzia l'importanza di garantire servizi sanitari accessibili e di qualità per le persone affette da questa malattia.
Ha raggiunto 19'821 firme la petizione di alcuni cittadini ai rappresentanti della Regione per trovare una soluzione alla chiusura di un presidio sanitario oncologico. Le sedi di chirurgia per il cancro al seno di Tolmezzo e San Daniele, singolarmente, non raggiungono i numeri minimi, secondo il. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
