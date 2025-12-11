Quattro nuove operatrici sanitarie appena nominate

Alcuni giorni fa, davanti a commissari esterni e a un esperto dei processi valutativi interno, quattro ragazze dell’Istituto di istruzione superiore di Argenta e Portomaggiore hanno ottenuto la qualifica di OSS, ovvero di Operatore Socio Sanitario, un’opportunità che consente di approdare nel mondo del lavoro ancora prima di ottenere la qualifica. "È stata un’esperienza davvero emozionante" dice Marika, una delle ragazze qualificate, "iniziata con qualche perplessità, ma che si è rivelata come l’occasione per il mio futuro". Il corso per ottenere la qualifica OSS si svolge in parallelo al percorso scolastico a partire dagli ultimi tre anni di scuola, consentendo un risparmio in tempo e denaro e garantendo uno sbocco lavorativo sicuro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Quattro nuove operatrici sanitarie appena nominate

