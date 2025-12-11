Quattro cani guida e nove bastoni bianchi per non vedenti successo per l' evento all' istituto Catalfamo

All'Istituto Catalfamo si è tenuto un evento di grande rilievo dedicato all'inclusione delle persone non vedenti. Grazie all'impegno del centro regionale Helen Keller, sono stati presentati quattro cani guida e nove bastoni bianchi, strumenti fondamentali per migliorare l'autonomia e la qualità della vita di chi affronta questa sfida.

