Quarto Grado le anticipazioni di venerdì 12 dicembre

Venerdì 12 dicembre alle 21.30, su Retequattro, torna “Quarto Grado” con un nuovo episodio condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. L’appuntamento offre approfondimenti e aggiornamenti sui casi più discussi, portando gli spettatori nel cuore delle inchieste più complesse e delle storie di attualità.

Venerdì 12 dicembre, alle ore 21.30, su Retequattro, nuovo appuntamento con “ Quarto Grado ”. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero.. Il programma a cura di Siria Magri torna sulla vicenda di Garlasco che, dopo 18 anni, sarebbe sempre più vicina a una svolta. Tanti ancora i dubbi da sciogliere: gli inquirenti si stanno concentrando sui risultati della perizia sulle unghie di Chiara Poggi. Intanto, si continua a indagare anche sul possibile movente di Alberto Stasi. Al centro della puntata, anche il caso di Liliana Resinovich: dopo quasi quattro anni dalla sua scomparsa continua lo scambio di accuse tra il marito Sebastiano Visintin e l’amico speciale di Lilli, Claudio Sterpin. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - “Quarto Grado”, le anticipazioni di venerdì 12 dicembre

