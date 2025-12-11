Quartieri il sindaco ha votato online | Questa non è un’elezione politica

Il sindaco Enzo Lattuca ha scelto di votare online per le questioni dei quartieri, sottolineando che si tratta di un procedimento diverso da un'elezione politica. Questa modalità innovativa mira a coinvolgere i cittadini in modo diretto e digitale, facilitando il processo decisionale e rafforzando il rapporto tra amministrazione e comunità locale.

È mezzogiorno in punto e nell’ufficio del sindaco, il primo cittadino Enzo Lattuca armeggia col computer. Prima il sito internet del Comune, poi le credenziali Spid, l’autentificazione e via, verso la schermata che offre la possibilità di effettuare il voto per i consigli di quartiere. Un ultimo paio di clic e la procedura è conclusa, con tanto di stampa dell’attestato di voto. In tutto due minuti, forse meno. Ma sul tempo incide ovviamente prima di tutto quanto siano chiare le idee dell’elettore al momento di indicare le preferenze. Per il resto è un attimo. "Viva i quartieri – sorride Lattuca al termine dell’operazione – Auspico una larga partecipazione dei cesenati, provando a fissare un paletto intorno a quota 10. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Quartieri, il sindaco ha votato online: "Questa non è un’elezione politica"

