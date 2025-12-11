Quartiere San Donato–San Vitale | dopo settimane di tensioni si sblocca l' impasse

Dopo settimane di tensioni e trattative complesse, la situazione nel quartiere San Donato–San Vitale si sblocca. Le negoziazioni e i veti incrociati all’interno della maggioranza sembrano portare a una soluzione, segnando un passo importante per la stabilità politica della zona.

Dopo settimane di trattative, veti incrociati e tensioni all’interno della maggioranza, il quadro politico del quartiere San Donato–San Vitale si avvia a una soluzione. L’attuale presidente Adriana Locascio, si prepara a fare un passo indieytro dopo essere stata sfiduciata da Coalizione Civica a. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

