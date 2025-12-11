Quartiere San Donato–San Vitale | dopo settimane di tensioni si sblocca l' impasse

Dopo settimane di tensioni e trattative complesse, la situazione nel quartiere San Donato–San Vitale si sblocca. Le negoziazioni e i veti incrociati all’interno della maggioranza sembrano portare a una soluzione, segnando un passo importante per la stabilità politica della zona.

Quartiere San Donato, crisi finita. Il centrosinistra trova l'accordo. Serra sarà il nuovo presidente - A breve le dimissioni di Locascio, che convocherà il Consiglio di quartiere la prossima settimana.

Bologna, la svolta al quartiere San Donato dopo il caso delle email diffamatorie: «Dopo Locascio c'è Andrea Serra e nel 2027 tocca a Meogrossi» - Accordo sul nuovo presidente di quartiere e il Pd ha già il nome anche per le prossime elezioni: Matteo Meogrossi, coordinatore provinciale dem