Quarta Repubblica Ginevra Bompiani si smaschera da sola | Quella è casa mia

Bastano pochi secondi a Ginevra Bompiani per mostrare la lente deformata attraverso cui l’intellighenzia di sinistra guarda la realtà spiegandola, per giunta, a tutti gli altri. Ospite di Nicola Porro a Quarta repubblica, su Rete 4, l’intellettuale di riferimento della sinistra antifascista e perennemente indignata affronta la questione Passaggio al Bosco (la casa editrice presente alla fiera romana Più Libri Più Liberi accusata di essere neofascista e neonazista) con parecchie certezze in tasca. Forse troppe. La protesta dei circoletti rossi si è trasformata in una petizione per chiederne l’esclusione dall’evento. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it