Quarta Repubblica Ginevra Bompiani si smaschera da sola | Quella è casa mia

Liberoquotidiano.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ginevra Bompiani si smaschera da sola in un breve video, rivelando senza mezzi termini come l’élite di sinistra interpreti la realtà attraverso una prospettiva distorta. Con poche battute, mette in luce le contraddizioni di un atteggiamento spesso lontano dalla chiarezza e dall’autenticità.

Bastano pochi secondi a Ginevra Bompiani per mostrare la lente deformata attraverso cui l’intellighenzia di sinistra guarda la realtà spiegandola, per giunta, a tutti gli altri. Ospite di Nicola Porro a Quarta repubblica, su Rete 4, l’intellettuale di riferimento della sinistra antifascista e perennemente indignata affronta la questione Passaggio al Bosco (la casa editrice presente alla fiera romana Più Libri Più Liberi accusata di essere neofascista e neonazista) con parecchie certezze in tasca. Forse troppe. La protesta dei circoletti rossi si è trasformata in una petizione per chiederne l’esclusione dall’evento. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it

