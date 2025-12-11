Quanto tempo passiamo su internet? Il confronto con il periodo Covid è clamoroso

Un recente dossier rivela che il tempo trascorso online dai cittadini europei è in costante aumento, superando di gran lunga quello trascorso durante il periodo di lockdown. L'articolo analizza le abitudini digitali quotidiane e il crescente coinvolgimento con social, video e chat, mettendo in luce una realtà che solleva importanti riflessioni sulla nostra relazione con il mondo digitale.

Un recenet dossier evidenzia il numero sempre più alto di connessioni dei cittadini europei in rete. Oggi passiamo più tempo onlin e rispetto al periodo in cui eravamo costretti a restare in casa? La risposta è clamorosa Quanto tempo passiamo online? Quanto, della nostra giornata dedichiamo ai social, a i video in rete, alle chat, a scrollare filmati e a concentrarci su ciò che troviamo sui nostri portali preferiti? O forse sarebbe più giusto chiedersi: quanto tempo preferiamo passare davanti ad un telefonino o un pc, piuttosto che viverlo nella quotidianità delle nostre giornate? I dati emersi da un recente dossier sono piuttosto eloquenti e fotografano una realtà preoccupante. 🔗 Leggi su Cityrumors.it