Quanto costerà fare il pieno nel 2026? Da gennaio cala la benzina ma aumenta il diesel

I prezzi dei carburanti hanno raggiunto i minimi dal 2022, ma a partire da gennaio ci sarà il tanto discusso riallineamento dei prezzi fra benzina e diesel, iniziato già quest’anno, con la prima destinata a scendere e il secondo destinato a salire. Si tratta di una diretta conseguenza della riforma sulle accise varata dal governo Meloni lo scorso anno, che renderà il gasolio più caro della benzina di 3 centesimi con un maggiore gettito per l’erario stimato in circa 2 miliardi di euro nel periodo 2026-2030. Ad anticipare la prossima variazione è Gianni Murano, il presidente dell’ Unem (Unione Energie per la Mobilità), illustrando la situazione nell’annuale preconsuntivo su energia e mobilità. 🔗 Leggi su Open.online