Quanto costa oggi l’energia elettrica?

L'articolo analizza il costo attuale dell'energia elettrica nel mercato libero italiano, con particolare attenzione al PUN (Prezzo Unico Nazionale). Questa cifra, che rappresenta il prezzo di riferimento all’ingrosso, è fondamentale per comprendere le dinamiche del mercato energetico e le variazioni dei costi per consumatori e operatori.

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all'ingrosso dell'energia elettrica in Italia. Si tratta di un valore che viene aggiornato quotidianamente e che riflette l'andamento della domanda e dell'offerta sul mercato elettrico nazionale. Al 11 Dicembre 2025, il PUN si attesta a 0,1169 €kWh (ovvero 116,92 euroMWh), in linea con i valori medi registrati nelle ultime settimane. Nel mercato libero, i fornitori di energia propongono offerte che possono essere legate direttamente al PUN oppure a prezzi fissi. Tuttavia, il PUN rimane un riferimento fondamentale per comprendere l'andamento dei costi energetici e per valutare la convenienza delle diverse offerte disponibili.

