Quando Sophie Kinsella illuminò Roma | il ricordo di un incontro speciale

Sophie Kinsella, celebre autrice dal cuore pop, ha lasciato un’impronta indimenticabile anche a Roma, città che ha ispirato alcune delle sue opere e a cui era legata profondamente. Il suo ricordo rimarrà vivo tra i fan e la comunità letteraria, portando con sé il sorriso e l’energia che l’hanno resa così amata nel mondo.

Il mondo non può che dare un ultimo saluto alla scrittrice Sophie Kinsella, autrice dalla voce pop che tanto si è fatta amare, anche per via del suo legame con Roma. La scrittrice britannica ha avuto sempre un grande rapporto con la Città Eterna. E, oggi che non c’è più, il suo ricordo non rappresenta soltanto una pagina della memoria: si fa frammento di quella luminosità che la sua narrativa ha lasciato in eredità ai lettori e alle lettrici di più generazioni. Leggi anche: — Da Supermagic al tributo a Ennio Morricone: i biglietti per spettacoli e concerti perfetti da regalare a un romano per Natale L’addio a Sophie Kinsella, una voce unica (e con un legame speciale con Roma). 🔗 Leggi su Funweek.it

Sophie Kinsella è morta, addio all’autrice del romanzo cult ‘I love shopping’ - Il toccante post della famiglia sui social della scrittrice: “Non possiamo immaginare come sarà la vita senza il suo splendore”. Da msn.com

Morta la scrittrice Sophie Kinsella, autrice di “I love Shopping” - "Abbiamo il cuore spezzato nell'annunciare la scomparsa questa mattina della nostra amata Sophie (alias Maddy, alias Mummy)". Segnala msn.com

Cos'è il glioblastoma che ha colpito Sophie Kinsella. In Italia 1.500 nuovi casi ogni anno - facebook.com Vai su Facebook

Morta Sophie Kinsella, la scrittrice di «I love Shopping» ilsole24ore.com/art/morta-soph… Vai su X