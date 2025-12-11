Quando Sophie Kinsella illuminò Roma | il ricordo di un incontro speciale

Sophie Kinsella, celebre autrice di bestseller, ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore dei suoi lettori e di Roma stessa. La sua passing ha suscitato emozioni e ricordi di un incontro speciale, simbolo del legame profondo tra l’autrice e la città eterna. Un ricordo che rimarrà vivo nei cuori di chi ha condiviso con lei momenti di gioia e ispirazione.

Il mondo non può che dare un ultimo saluto alla scrittrice Sophie Kinsella, autrice dalla voce pop che tanto si è fatta amare, anche per via del suo legame con Roma. La scrittrice britannica ha avuto sempre un grande rapporto con la Città Eterna. E, oggi che non c’è più, il suo ricordo non rappresenta soltanto una pagina della memoria: si fa frammento di quella luminosità che la sua narrativa ha lasciato in eredità ai lettori e alle lettrici di più generazioni. Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Ti suggeriremo gli eventi da non perdere a Roma, clicca qui>> L’addio a Sophie Kinsella, una voce unica (e con un legame speciale con Roma). 🔗 Leggi su Funweek.it

