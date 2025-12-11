Quando Sofia Goggia oggi nella seconda prova di discesa a St Moritz | orario esatto n di pettorale tv

Giovedì 11 dicembre alle 10:30 si svolgerà la seconda prova cronometrata della discesa libera femminile a St. Moritz. Tra le protagoniste, Sofia Goggia, pronta a confrontarsi sulla pista svizzera. Ecco tutte le informazioni sull’orario, il numero di pettorale e la diretta televisiva dell’evento.

Giovedì 11 dicembre (ore 10.30) andrà in scena la seconda prova cronometrata della discesa libera femminile di St. Moritz, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Dopo il primo test disputato mercoledì sulle nevi svizzere, prosegue l’intenso evento in terra elvetica, che culminerà con le due discese e il superG previsti nel corso del fine settimana. LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA DI DISCESA A ST. MORITZ DALLE 10.30 La prima prova cronometrata ha visto il dominio dell’eterna statunitense Lindsey Vonn, che a 41 anni ha saputo mettere la testa davanti a tutti e ha dato un segnale importante. 🔗 Leggi su Oasport.it