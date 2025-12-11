Quando pagano l' Assegno unico a dicembre 2025? Scopri le date dell' accredito nel calendario dell' Inps

Ecco le date di pagamento dell'Assegno unico universale per dicembre 2025. L'articolo fornisce il calendario degli accrediti dell’Inps, evidenziando le modalità di erogazione mensile, legate al valore dell’ISEE, per sostenere le famiglie con figli a carico.

Quando pagano l'Assegno unico a dicembre 2025? Scopri le date dell'accredito nel calendario Inps Calendario dei pagamenti dicembre 2025 L' Assegno Unico Universale (AUU), destinato al supporto delle famiglie con figli a carico, continuerà a essere erogato mensilmente in base al valore dell' ISEE. Date dei pagamenti di dicembre 2025 Nel mese di dicembre 2025, il pagamento dell'assegno unico.

