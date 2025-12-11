Quando l' arte sposa la solidarietà un calendario speciale nato nel 2003 | i protagonisti sono i giovani studenti
Dal 2003, il calendario “Un anno d’arte per una Vita di Solidarietà” unisce il talento dei giovani studenti a iniziative solidali. Ora alla sua 24esima edizione, il progetto continua a celebrare l’arte come strumento di impegno sociale, offrendo ogni anno immagini e messaggi che promuovono valori di solidarietà e speranza.
Svelato il calendario 2026 “Un anno d’arte per una Vita di Solidarietà”, giunto alla sua 24esima edizione. Protagonisti assoluti del calendario sono i ragazzi delle scuole medie Orceoli e La Nave, autori delle opere che arricchiscono ogni mese dell’edizione 2026. A firmare i disegni Lucia. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
