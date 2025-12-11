Quando l' arte sposa la solidarietà un calendario speciale nato nel 2003 | i protagonisti sono i giovani studenti

Dal 2003, il calendario “Un anno d’arte per una Vita di Solidarietà” unisce creatività e solidarietà. Quest’anno, alla sua 24ª edizione, i giovani studenti sono i protagonisti di un progetto che promuove valori di impegno sociale attraverso l’arte, offrendo un esempio di come la cultura possa diventare strumento di solidarietà e speranza.

Svelato il calendario 2026 “Un anno d’arte per una Vita di Solidarietà”, giunto alla sua 24esima edizione. Protagonisti assoluti del calendario sono i ragazzi delle scuole medie Orceoli e La Nave, autori delle opere che arricchiscono ogni mese dell’edizione 2026. A firmare i disegni Lucia. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Cerca Video Caricamento del Video...

Raffinato come un’opera d’arte. Leggero come un soffio?. Un abito che unisce eleganza e libertà… e racconta di una sposache non rinuncia a nulla @loveislovesposi @barbara0571 @veronicasiniscalchi #loveislove #abitidasposaroma #abiti - facebook.com Vai su Facebook

Quando l'arte sposa la solidarietà, un calendario speciale nato nel 2003: i protagonisti sono i giovani studenti - Svelato il calendario 2026 “Un anno d’arte per una Vita di Solidarietà”, giunto alla sua 24esima edizione. Come scrive forlitoday.it