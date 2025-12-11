Quando l’alternativa resta in classe Lettera

L'articolo analizza il richiamo dell’ANIEF riguardo allo svolgimento corretto delle attività alternative durante l’ora di religione cattolica, un tema che ha riacceso un acceso dibattito nelle scuole. La questione mette in evidenza le sfide e le tensioni legate alla gestione delle attività alternative e alla loro integrazione nel contesto scolastico.

Inviata da Simone Billeci - Un articolo pubblicato su Orizzonte Scuola, dedicato al richiamo dell'ANIEF sul corretto svolgimento delle attività alternative durante l'ora di religione cattolica, ha riacceso un dibattito che nelle scuole è tutt'altro che teorico.

