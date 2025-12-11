Quando la scuola funziona | i ragazzi lo raccontano meglio di chiunque altro

Le scuole superiori sono luoghi di crescita e scoperta, dove i ragazzi vivono esperienze che segnano il loro percorso. In questo articolo, ascoltiamo le testimonianze degli studenti, che condividono il momento in cui si sentono realmente riconosciuti e accolti, evidenziando quanto sia importante sentirsi visti per potersi esprimere al meglio.

C’è un punto, nelle scuole superiori, in cui qualcosa scatta. È il momento in cui uno studente si sente finalmente visto. Succede quando i docenti smettono di essere solo “prof” e diventano guide, antenne sensibili, adulti che sanno mettersi accanto. Trovare scuole che non siano soltanto un luogo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

