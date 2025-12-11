Quando i farmaci cambiano il microbiota e il microbiota cambia i farmaci

Il microbiota intestinale rappresenta un ecosistema complesso che influenza numerosi aspetti della salute umana. Recenti studi evidenziano un rapporto bidirezionale tra farmaci e microbiota: alcuni farmaci modificano la composizione microbica, mentre il microbiota può influenzare l’efficacia e la risposta ai trattamenti farmacologici.

Il microbiota intestinale e il suo legame con i farmaci Il microbiota intestinale è un complesso ecosistema costituito da cellule eucariote, procariote e archaea che popolano il tubo digerente. Mantenere questo equilibrio è fondamentale.

