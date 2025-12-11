Quando i desideri uniscono | Come i Nipoti di Babbo Natale accendono la speranza

Il progetto Nipoti di Babbo Natale porta gioia e speranza alle case di riposo in tutta Italia, unendo generazioni diverse attraverso gesti di solidarietà e affetto. Un'iniziativa che dimostra come piccoli gesti possano illuminare il cuore di chi ne ha più bisogno, creando momenti di condivisione e calore natalizio.

Il progetto Nipoti di Babbo Natale regala sorrisi e speranza alle case di riposo situate in tutto il territorio nazionale. L'iniziativa nasce donare amore, condivisione e solidarietà: promossa dall'Associazione Un Sorriso in Più Onlus l'obiettivo è contrastare la solitudine degli anziani residenti nelle RSA, sensibilizzando alla dimensione dell'ascolto e all'unione attraverso la possibilità di poter esprimere un desiderio. Nipoti di Babbo Natale, la magia del desiderio che si trasforma in speranza. Foto da Pixabay "I sogni son desideri di felicità", recita un famoso verso di una canzone Disney, e il progetto Nipoti di Babbo Natale ne ha dato una splendida conferma.

