Quando gareggia Giada D’Antonio oggi nello slalom Nor-Am | orari n di pettorale tv streaming

Oasport.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, giovedì 11 dicembre, si svolge a Copper Mountain, negli Stati Uniti, la prima manche dello slalom femminile della Nor-Am Cup 2025-2026. Quattro atlete italiane sono in gara, con inizio delle prove alle ore 16. L’evento sarà trasmesso e disponibile anche in streaming.

Saranno quattro le azzurre al via della prima manche dello slalom femminile di Copper Mountain (USA), valido per la Nor-Am Cup 2025-2026 di sci alpino: oggi, giovedì 11 dicembre, l’azione scatterà alle ore 16.30 italiane, e saranno 84 le atlete in gara. Non sono stati comunicati gli intervalli di partenza, definiti soltanto come “ irregolari “, quindi non sono calcolabili gli orari precisi di partenza di ciascuna atleta. Nella prima manche   Giada D’Antonio partirà col 30, Anna Trocker col 32, Cecilia Pizzinato col 37 ed Margherita Sala col 51. La seconda manche, invece, scatterà alle ore 19.30 italiane: in Nor-Am Cup la seconda run sarà aperta alle migliori 60 atlete della prima discesa, così come accaduto in gigante. 🔗 Leggi su Oasport.it

