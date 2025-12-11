Quando eravamo nessuno Tina c’era | il grazie di QuiComo alla sua prima sostenitrice

Tina ha sempre creduto nel suo sogno, affrontando sfide e ostacoli lungo il percorso. Quel sostegno prezioso, dato fin dall’inizio, ha fatto la differenza. In questo articolo, si racconta la sua storia e il ruolo fondamentale della prima sostenitrice, un gesto che ha lasciato un segno indelebile nel suo cammino.

Ci sono notizie che si scrivono con la penna. E altre che, volenti o nolenti, si scrivono con la voce che trema.La chiusura, a fine dicembre, del Pane di Tina Beretta appartiene alla seconda categoria. Non è solo la fine di una bottega storica in via Rusconi. È la fine di un pezzo di Como, di. 🔗 Leggi su Quicomo.it

-29, per riprendere dove c’eravamo lasciati #mezzanottini #DonMatteo15 Vai su X

Antonio Cassano durissimo sui calciatori della #Fiorentina: “I tifosi sono andati in 4mila a Reggio Emilia, cominciamo da lì. Kean prende 5 milioni, sembra il cugino lontano. Gudmundsson corre tutto stiloso, sembra Leao, ma datti una mossa. Lì ci deve essere - facebook.com Vai su Facebook