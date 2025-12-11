Quali sono le donne più potenti del mondo nel 2025 secondo Forbes | nella Top 5 c’è anche Meloni

Secondo la classifica di Forbes del 2025, Ursula von der Leyen si conferma la donna più potente del mondo per il quarto anno consecutivo. Nella Top 5 figurano anche altre figure di spicco, tra cui Giorgia Meloni. La lista evidenzia le donne che influenzano significativamente politica, economia e leadership globale, consolidando il loro ruolo di protagoniste nel panorama mondiale.

Ursula von der Leyen è ancora la donna più potente del mondo. Lo conferma la classifica stilata da Forbes per il 2025, che ha certificato la prima posizione della presidente della Commissione europea per il quarto anno consecutivo. Dietro di lei, come già un anno fa, la numero uno della Banca centrale europea Christine Lagarde. Cambia invece il gradino più basso del podio: al posto di Giorgia Meloni, scalata al quarto posto, c’è infatti la premier del Giappone Sanae Takaichi, entrata in carica lo scorso 21 ottobre. A chiudere la Top 5 la presidente del Messico, Claudia Sheinbum. Oltre alla leader di FdI, a rappresentare l’Italia è Margherita Della Valle, Ceo di Vodafone che occupa il 49esimo posto. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Quali sono le donne più potenti del mondo nel 2025 secondo Forbes: nella Top 5 c’è anche Meloni

Spazi limitati, spesso dentro istituti maschili, e servizi ridotti. Le donne sono solo il 4% della popolazione carceraria. Poche le possibilità di formazione, molte le difficoltà a trovare un impiego tra le mura degli istituti penitenziari. La testimonianza di B.: "Antidepr - facebook.com Vai su Facebook

Metà delle persone migranti nel mondo sono donne, e una su cinque tra loro subisce violenze sess*ali durante il viaggio. Per un #25novembre di impegno intersezionale, per le donne, per le donne migranti. Contro la violenza. Vai su X

Leggi anche: Bundestag approva riforma leva con visita e questionario obbligatori per maschi e possibile servizio forzato dal 2027 | Germania vuole esercito più forte

Leggi anche: Anna Maria Lorusso | Con l’Intelligenza Artificiale l’uomo è più potente | il corpo femminile è l’orizzonte ideale dei desideri distorti

Great Wealth Transfer, la ricchezza globale sta passando alle donne: un cambiamento di potere epocale - Il trasferimento di ricchezza senza precedenti è dovuto in gran parte all’eredità proveniente dai Baby Boomer ma anche al crescente protagonismo femminile in ambito imprenditoriale e professionale. Riporta iodonna.it

Donne al potere: al summit per la pace in Egitto c’era solo Giorgia Meloni - Al Corriere della Sera do una mano per le interviste: nove su dieci sono affidate a donne, Giovanna Cavalli, Elvira Serra, Roberta Scorranese, Candida ... Scrive iodonna.it