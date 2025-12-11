Quali lavoratori più difficili da trovare in Europa? Vendite marketing gastronomia operai nel manifatturiero e ingegneri I dati

Nel 2024, l’Unione Europea affronta una crescente difficoltà nel reperire alcune figure professionali chiave. Tra queste, responsabili delle vendite, del marketing, sviluppo, operai nel manifatturiero, ingegneri e professionisti della gastronomia risultano particolarmente richiesti. I dati evidenziano un tasso di posti vacanti elevato, con il settore delle vendite e marketing in prima linea con l’8,4%.

